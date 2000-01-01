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Новинка
IP камера Wi-Fi VRT-SC03-4G уличная поворотная 4 Mpx с sim-картой
IP камера Wi-Fi VRT-SC03-4G уличная поворотная 4 Mpx с sim-картой
2990 р
Новинка
Сетевое зарядное устройство HOCO USB+Type-C C105A QC3.0+20W, белый
Сетевое зарядное устройство HOCO USB+Type-C C105A QC3.0+20W, белый
450 р
Новинка
Смартфон Honor 200 12/512 GB зеленый
Смартфон Honor 200 12/512 GB зеленый
35990 р
Новинка
Смартфон Samsung Galaxy A15 8/256Gb желтый (EU)
Смартфон Samsung Galaxy A15 8/256Gb желтый (EU)
17490 р
Новинка
Умные часы Xiaomi Mibro T2, Deep blue
Умные часы Xiaomi Mibro T2, Deep blue
4990 р
Гидрогелевая пленка универсальная 300*200mm SS-057
Гидрогелевая пленка универсальная 300*200mm SS-057
900 р
Блок питания светодидной ленты 24V 150W IP67
Блок питания светодидной ленты 24V 150W IP67
1290 р
Чехол Realme 8i силиконовый прозрачный
Чехол Realme 8i силиконовый прозрачный
100 р
Задняя крышка Apple iPhone XR Coral (CE) (с большим отверстием)
Задняя крышка Apple iPhone XR Coral (CE) (с большим отверстием)
250 р
Стекло защитное Samsung Galaxy A72 Brauffen 6D Черное
Стекло защитное Samsung Galaxy A72 Brauffen 6D Черное
250 р
Новинка
Планшет Teclast M50 6/128GB, зеленый
Планшет Teclast M50 6/128GB, зеленый
9990 р
Новинка
Планшет Teclast P40HD LTE 6/128GB, серый
Планшет Teclast P40HD LTE 6/128GB, серый
9990 р
Новинка
Планшет Xiaomi Pad 6 6/128GB, черный
Планшет Xiaomi Pad 6 6/128GB, черный
24490 р
Новинка
Планшет Xiaomi Redmi Pad SE 6/128GB, черный
Планшет Xiaomi Redmi Pad SE 6/128GB, черный
14490 р
Новинка
Планшет Xiaomi Redmi Pad SE 8/256GB, черный
Планшет Xiaomi Redmi Pad SE 8/256GB, черный
17490 р
Новинка
Apple iPhone 11 128GB Красный (Бывший в употреблении)
Apple iPhone 11 128GB Красный (Бывший в употреблении)
20490 р
Новинка
Apple iPhone 11 128GB Черный (Бывший в употреблении)
Apple iPhone 11 128GB Черный (Бывший в употреблении)
20490 р
Новинка
Apple iPhone 11 256GB Белый (Бывший в употреблении)
Apple iPhone 11 256GB Белый (Бывший в употреблении)
21990 р
Новинка
Apple iPhone 11 256GB Черный (Бывший в употреблении)
Apple iPhone 11 256GB Черный (Бывший в употреблении)
22990 р
Новинка
Apple iPhone 11 64GB черный (Бывший в употреблении)
Apple iPhone 11 64GB черный (Бывший в употреблении)
18490 р
Новинка
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R8PN [Full HD, IPS, AMD Ryzen 5 7520U, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, AMD Radeon Graphics, без ОС]
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R8PN [Full HD, IPS, AMD Ryzen 5 7520U, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, AMD Radeon Graphics, без ОС]
42490 р
Новинка
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ091 [Full HD, IPS, AMD Ryzen 3 7320U, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, AMD Radeon Graphics, без ОС]
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ091 [Full HD, IPS, AMD Ryzen 3 7320U, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, AMD Radeon Graphics, без ОС]
34990 р
Новинка
Ноутбук Honor Magicbook 15&#039;6 [Full HD, IPS, AMD Ryzen 5 5500U, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, AMD Radeon Graphics, без ОС] (5301AFVQ)
Ноутбук Honor Magicbook 15&#039;6 [Full HD, IPS, AMD Ryzen 5 5500U, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, AMD Radeon Graphics, без ОС] (5301AFVQ)
42490 р

Почему выбирают нас


МОБИОПТ - это магазин с огромным выбором  

  • У нас вы найдете огромное количество аксессуаров и комплектующих для сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков. Это значит, что вам не нужно тратить лишнее время, ломая голову над тем, где бы купить пленку или чехол для вашего гаджета. Достаточно сделать заказ у нас.
  • Ассортимент нашего магазина постоянно пополняется, поэтому, если вы вдруг не нашли желаемый продукт, или у вас на примете есть интересные гаджеты, смело пишите нам.


МОБИОПТ - это магазин с демократичными ценами

Мы не гонимся за сиюминутной выгодой, поэтому цены в нашем магазине весьма демократичны.

Мы не завышаем их, пытаясь «навариться» на клиенте, а пытаемся дать разумный минимум.

Мы не идем на различные уловки, которыми пользуются наши конкуренты, не навязываем дорогостоящие услуги и аксессуары. 